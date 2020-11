Tramp: Krili su vakcinu protiv kovida da bih izgubio

Američki predsjednik Donald Tramp je objavio da su rezultati o efikasnosti vakcine protiv virusa korona kompanije „Fajzer“ skrivani kako on ne bi pobijedio na izborima.

Tramp je u seriji tvitova naveo da su kompanija „Fajzer“ i druge samo čekale da se izbori završe kako bi objavile pronalazak efikasne vakcine protiv virusa korona.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

- Nisu imali hrabrosti da to urade ranije - napisao je Tramp i dodao i da je američka Agencija za lijekove (FDA) trebalo to ranije da objavi „ne iz političkih razloga, već da bi životi mogli da budu spaseni“.

​Tramp, takođe, tvrdi i da FDA i Demokratska stranka nisu željele da „zabilježi pobjedu otkrićem vakcine, već su čekali pet dana da to objave“.

​On se ovom prilikom dotakao i Džoa Bajdena, koji je prema projekcijama američkih medija pobjednik predsjedničkih izbora, navodeći:

- Da je Bajden bio predsjednik ne biste imali vakcinu još četiri godine niti bi je FDA odobrila tako brzo. Birokratija bi uništila milione života.

„Fajzer“ i njemački „Biontek“ su u ponedjeljak objavili da je vakcina protiv virusa korona na kojoj rade, prema prvim rezultatima testiranja u trećoj, posljednjoj fazi koja je u toku, efikasna 90 odsto.

Tramp je ​optužio i medije zbog „prognoza izbornih rezultata koje su bile toliko loše da zapravo predstavljaju miješanje u izbore“.

- I biće tu ponovo za četiri godine da sve ponove - zaključio je Tramp.