Tramp izviždan na bejzbol utakmici

Gledaoci su počeli da zvižde kada se Trampova slika pojavila na velikom ekranu.

Kada su se na ekranu pojavili vojnici na tribinama, zviždanje je prestalo, ali su posjetioci počeli da uzvikuju slogan "Zatvorite ga!", pokazujući na predsjednika.

President Trump booed loudly when introduced to the crowd in the third inning at Game 5 of the #WorldSeries2019 pic.twitter.com/pLstOthT2h

