Tramp iznenada prekinuo intervju i nije se vratio

Tramp je u utorak nakon 45 minuta snimanja u Bijeloj kući naglo prekinuo intervju s voditeljkom Lezli Stal i rekao kako vjeruje da CBS ima dovoljno materijala.

Predsjednik je kasnije optužio Stalova da nije nosila masku i objavio kratak video-snimak nje bez maske dok je bila u Bijeloj kući.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH

Tramp tvitovao o voditeljki

Osoba upoznata sa situacijom rekla je za CNN da snimak koji je predsjednik podijelio na Tviteru prikazuje Stalovu s producentima neposredno nakon što je Tramp prekinuo intervju, gdje Stalova još nije stigla da se vrati po svoje lične stvari kako bi ponovo stavila masku.

Prema izvoru, voditeljka je nosila masku od trenutka kada je ušla u Bijelu kuću sve do početka intervjua.

Bivši potpredsjednik Džo Bajden i senatorka iz Kalifornije Kamala Haris takođe su dali intervjue za emisiju 60 minuta. Tramp i Pens su trebali zajedno da se pojave pred kamerama, kao i prije četiri godine, tokom šetnje i razgovora, ali se predsjednik nije vratio na snimanje, tvrde izvori.

Intervju s Trampom bi trebao biti prikazan ove nedjelje.

"Razmišljam da objavim snimak"

Donald Tramp je nedugo nakon objave snimka voditeljke bez maske na Tviteru napisao kako razmišlja o tome da ranije objavi intervju kako bi svi videli o kakvom se pristranom novinarstvu radi.

"Želim vas obavijestiti da, radi vjerodostojnosti izvještavanja, razmišljam o tome da objavim svoj intervju sa Lezli Stal PRIJE EMITOVANJA! To želim učiniti kako bi svi mogli da vide o kakvom se LAŽNOM i PRISTRANOM intervjuu radi…“, napisao je američki predsjednik na Tviteru.

I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020