Tramp izlazi iz bolnice: Osjećam se bolje nego prije 20 godina

Kako je poručio - "osjeća se bolje nego prije 20 godina".

"Napuštam Volter Rid bolnicu danas. Osjećam se veoma dobro! Ni plašite se kovida. Ne dozvolite da upravlja vašim životom. Razvili smo, pod Trampovom administracijom, neke veoma sjajne lijekove. Osjećam se bolje nego prije 20 godina!", poruka je kojom se Tramp obratio javnosti.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

Pored toga, imao je poruku i povodom nezadovoljstva dijela medija i javnosti u SAD zbog nedavnog izlaska iz bolnice da pozdravi okupljene građane.

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020