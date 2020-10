Tramp izašao iz bolnice kako bi pozdravio okupljene pristalice

Tramp je u izolovanom odjeljenju Nacionalne vojne bolnice "Volter Rid" izvan Vašingtona i on je objavio niz snimaka u naporu da uvjeri javnost da se oporavlja od oboljenja od kojeg je zaraženo 7,4 miliona Amerikanaca, a umrlo ih je više od 209.000.

"Ovo je bilo veoma zanimljivo putovanje, mnogo sam naučio o kovidu 19", poručio je Tramp u jednoj od poruka objavljenih na društvenoj mreži "Tviter".

Trampovi ljekari saopštili su da se njegovo zdravstveno stanje poboljšava i da bi, najranije danas mogao da se vrati u Bijelu kuću.

My view as POTUS drives by giving thumbs up and waving to supporters outside Walter Reed. He has since gone back inside. @fox5dc pic.twitter.com/1ts07GZx0T

— Van Applegate (@vbagate) October 4, 2020