Tramp fotografijom dokazao da je pokraden: O čemu se ovdje radi? Bajdenu palo sa neba 100 odsto glasova

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je fotografiju koja dovodi u sumnju izbore u Mičigenu.

Na fotografiji se jasno vidi da je Bajden dobio 100 odsto glasova u jednom brojanju poslije pauze u Mičigenu.

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

- Ovo je dovoljan razlog za odlazak na sud. Nijedna iskrena osoba ne može ovo da pogleda i da kaže da je to normalno i da nije zabrinjavajuće - piše u tvitu koji je Tramp podijelio.

Tramp je javnost pitao:

- O čemu se ovde radi?

An update gives Biden 100% of new votes — 128k+ pic.twitter.com/SPUrTf8gXN