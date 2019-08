Tramp dobio deseto unuče

Predsjednik SAD postao je djed po deseti put, objavio je njegov sin Erik na Tviteru.

Erik Tramp i njegova supruga Lara postali su roditelji djevojčice Karoline Doroti Tramp. Ovo im je drugo dijete, a već imaju jednogodišnjeg sina Erika Luka Trampa.



Sin američkog predsjednika je i na Tvitreru podijelio radosnu vest, uz tvit: "Već te volimo!".

Donald Tramp ima petoro djece sa tri različite žene. Njegov najstariji sin Donald ima petoro djece, dok ćerka Ivanka ima troje.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!

— Eric Trump (@EricTrump) 20. kolovoza 2019.