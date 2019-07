Tramp četiri žene iz Kongresa nazvao "jahačicama apokalipse"

Tramp je na Twitteru ponovo opleo po četiri demokratske predstavnice, te citirao senatora koji tvrdi da one uništavaju Demokratsku stranku.

Kenedi je naveo da grupa, u kojoj se nalaze Aleksandrija Okasio-Kortes i Ilhan Omar, misle da je Amerika zla i da su svi "Amerikanci rasisti i zli".

Tramp je na Twitteru citirao Kenedija u kom su četiri žene nazvane odredom i "četiri jahačice apokalipse".

“In America, if you hate our Country, you are free to leave. The simple fact of the matter is, the four Congresswomen think that America is wicked in its origins, they think that America is even more wicked now, that we are all racist and evil. They’re entitled to their.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 17, 2019