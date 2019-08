Tramp: "Antifa" možda bude proglašena terorističkom organizacijom

Na protestu u Portlandu okupilo se više stotina ultradesničara i antifašističkih aktivista, koji su se okupili na kontramitingu.

Kako javlja AP, policija je zatvorila i brojne mostove i ulice kako bi odvojila suprotstavljene grupe.

Tokom mitinga i kontramitinga je lakše povrijeđeno šest osoba.

"Bio je to dinamičan događaj, u kojem su se demonstranti često "selili" iz jednog dijela grada u drugi", izjavio je gradonačelnik Portlanda Ted Viler.

Lideri ultradesničarskih pokreta su najavili da će se vratiti u Portland i da će to nastavljati da čine sve dok ljevičarske antifašističke grupe, poznatije i kao antifa pokreti ostanu aktivne.

Predsjednik SAD Donald Tramp je rano jutros na Tviteru objavio da se događaji u Portlandu pažljivo prate, izrazivši nadu "da će gradonačelnik biti u stanju da svoj posao uradi kako treba".

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2019