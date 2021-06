Tragedija u Kini: Poginulo devet radnika željeznice

Voz, koji je bio na relaciji od Urumčija do Hangžoua, udario je u željezničke radnike jutros oko 5.20 časova u mjestu DŽinčang, saopštile su lokalne vlasti.

Medicinski i timovi za vanredne situacije nalaze se na licu mjesta.

China: Nine dead after train crashes into railway workers – NewsEverything Asia https://t.co/PGO4hQigxG

— NewsEverything (@NewsEverything_) June 4, 2021