Tragedija: Izašla da proslavi kraj karantina pa poginula

Incident se dogodio u popularnom Duden parku kod Antalije, poznatom po prelijepim vodopadima, i to kada je izašla nakon što je nedjeljama morala da bude u obaveznom karantinu koje su naredile tamošnje vlasti.

Dok je bila u šetnji s prijateljem odlučila je da se fotografiše na ivici stene pored vodopada.

Došla je do zaštitne ograde i počela da pozira, dok je njen prijatelj fotografisao.

U jednom trenutku nesrećna djevojka se okliznula na travu, izgubila balans i pala s litice visoke oko 35 metara.

Njen prestravljeni prijatelj pozvao je Hitnu pomoć. Njeno beživotno tijelo je pronađeno kasnije i izvučeno je iz vode.

Kazakh native Olesya Suspitsyna perished in front of her female friend who was taking the photograph in the tourist city of Antalya in the south-west of the country. #turkish https://t.co/ZOtvcMLsN6 pic.twitter.com/rg1Ss40va2

