Toliko ljudi je ubijeno da se klima promijenila

Tokom kolonizacije dvije Amerike krajem 15. vijeka ubijeno je toliko ljudi da je to poremetilo klimatske okolnosti na Zemlji, kažu naučnici sa Londonskog univerzitetskog koledža.

Tim navodi da su evropski doseljenici ubili toliko ljudi da su ogromne obradive površine ostale prazne, što je dalo prostora širenju šuma i druge vegetacije.

To je dovelo do pada koncentracije ugljen-dioksia u atmosferi, a time i do hlađenja planete.

U udžbenicima istorije taj period se često naziva "malo ledeno doba", odnosno vrijeme kada se tokom zime u Evropi rijeka Temza redovno ledila.

"Likvidacija tolikog broja starosjedilačkog stanovništva u dvije Amerike dovela je do toga da su površine ostale prazne, tako da je ugljen-dioksid ušao u tlo, što se odrazilo i na atmosferski ugljen-dioksid i globalnu temperaturu vazduha", napisali su Aleksandar Koh i njegove kolege u istraživanju koje je objavljeno u časopisu "Kvoternari sajens rivjus".

Vjeruje se da je obradiva ili korištena zemlja zauzimala površinu od oko 56 miliona hektara, što je otprilike veličina današnje Francuske.

Istraživači su analizirali sve dostupne podatke o populaciji i ljudima koji su živjeli prije dolaska Evropljana 1492. godine.

Oni su utvrdili da su starosjedioci umirali ne samo nasilnom smrću već i od različitih bolesti koje su donijeli Evropljani, kao što su velike i male boginje.

Prema ovom istraživanju, na području dvije Amerike krajem 15. vijeka živjelo je oko 60 miliona ljudi, što je 10 odsto tadašnje svjetske populacije, a za samo 100 godina taj broj je smanjen na pet ili šest miliona, prenio je Bi-Bi-Si.