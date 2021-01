Tinejdžerka iz SAD-a na društvenim je mrežama razotkrila svoju majku Terezu koja je navodno učestvovala u neredima u Vašingtonu.

Vlasti trenutno traže osumnjičene koji su učestvovali u opsadi Kongresa 6. januara, a društvenim mrežama kruži pregršt videa s mesta događaja. Na jednom od njih jedna je žena uočila svoju majku u gomili, nekoliko mjeseci nakon što majka nju nije pustila na protest pokreta "Životi crnaca su važni".

Helena Duk (18) podijelila je snimak na Tviteru.

"Zdravo mama, sjećaš li se kad si mi rekla da ne bih trebala da idem na proteste Životi crnaca su važni, jer bi mogli da postanu nasilni... Jesi li ovo ti?" napisala je.

Neki su je, kako se to već na internetu dešava, optužili da laže, no ona je zatim objavila stare fotografije s majkom.

"Za one koji ne vjeruju da mi je to mama", napisala je.

U još jednom tvitu otkrila je i identitet svoje mame, kao i ujaka i ujne koji se takođe mogu vidjeti na viralnom snimku.