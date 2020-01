Tinejdžer ubio djevojku jer je odgađala abortus, potom dobio 65 godina zatvora

Aron Trejo krajem 2019. priznao je krivicu za ubistvo 17-godišnje Brene Ruselang (Rouhselang), a osuđen je u utorak na Vrhovnom sudu okruga Sv. Džozef. Trejo je ubio svoju djevojku jer mu je ona rekla da je trudna tek u šestom mjesecu trudnoće.

Trejo, koji je tada imao 16 godina i bio u školskom nogometnom timu, nije htio postati otac, a prema sudskim dokumentima, dijete nije htjela imati ni njegova djevojka. Mladić je u decembru 2018. nožem izbo Ruselang i zamotao je u plastičnu vreću.

- Poduzeo sam nešto. Ubio sam je - rekao je tinejdžer navodeći da je bilo prekasno za pobačaj.

Trejo je prvo Ruselang izbo nožem, a zatim udavio maramom. Kasnije je njeno tijelo stavio u crnu plastičnu vreću i stavio u smeće. Njen telefon i nož bacio je u rijeku.

Osuđen je na 55 godina zatvora za ubistvo i deset godina za fetocid, odnosno ubistvo nerođenog djeteta.

