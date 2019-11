Tijelo muškarca pronađeno nakon tri godine u njegovom stanu

Policija u SAD pronašla je tijelo vojnog veterana za koje vjeruju da je ležalo tri godine prije nego što je pronađeno u stanu u Dalasu u saveznoj državi Teksas, piše Bi-Bi-Si.

Njegovo tijelo pronađeno je slučajno tokom pretraživanja stanova jedne zgrade.

Nakon što su policajci razbili ulazna vrata, pronašli su mrtvog muškarca kako leži na kuhinjskom podu. Porodica tvrdi da je njegov nestanak prijavila prije tri godine.

Tada je preminuli penzionisani vojnik imao 51-godinu, bio je razveden, živio je sam i često je putovao izvan SAD.

Njegova majka, koja živi u Njujorku, rekla je da ju je sin redovno zvao, no da su pozivi prestali prije tri godine. Dodala je i kako je njegov nestanak prijavila u nekoliko različitih policijskih stanica, no rečeno joj je kako, s obzirom na to da je riječ o odrasloj osobi koja je često putovala, nije bilo moguće otvoriti istragu.

– Moje najveće pitanje je kako je moj sin mogao biti mrtav u tom stanu i da niko ništa ne zna – izjavila je majka.

Stan u kojem je živio i gdje je pronađen mrtav nalazio se na sjeverozapadnoj strani stambenog kompleksa, imao je jako dobru izolaciju te su svi prozori bili zatvoreni, a ulazi zaključani.

Detektiv iz nadležne policijske stanice rekao je i kako je najam za stan plaćan redovno s računa njegove penzije koja je svaki redovno stizala. Rekao je i da se prije dvije godine jedna komšinica bunila zbog vode koja je curila s njenog stropa iznad kojeg je bio stan muškarca koji je pronađen mrtav. No, služba za održavanje zgrade brzo je zatvorila rupu na stropu i curenje je zaustavljeno.

Još se ne zna tačan uzrok smrti te će, nakon što budu obavljene potrebne pretrage, tijelo biti predano porodici.

