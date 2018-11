Teško da će sud izjavu Haradinaja prihvatiti kao priznanje

Advokat Goran Petronijević smatra da je teško da će Specijalni sud za zločine terorističke OVK prihvatiti kao dokaz priznanje predstavnika veterana OVK Nasima Haradinaja o tome da je ubijao Srbe i "da mu je žao što ih nije ubio više", jer za Albance važe drugačiji standardi nego za Srbe.

Petronijević je podsjetio da sud u Hagu prilikom suđenja Ramušu Haradinaju nije uzeo u obzir knjigu-dnevnik u kojem je detaljno opisao ubistva Srba.

"Da je neko od naših imao tako nešto na duši, da je pisao i vodio dnevnik, taj sud bi to prihvatio i Srbina bi osudio. Haradinaja su oslobodili i nisu prihvatili taj dokaz, a najteže zločine opisao je u toj knjizi", rekao je Petronijević za "Pink".

On je naveo da je Nasim Haradinaj, bliski rođak premijera samoproglašenog Kosova Ramuša Haradinaja, učestvovao u jednom od prvih zločina u Glođanima kada je ubijen srpski policajac, a jedan je ranjen, te da protiv njega postoji krivični postupak, ali je bio u bjekstvu.

"Meni tu dve stvari padaju na pamet. Ili je neoprezna izjava koja je u nekom momentu možda trebalo da digne neku gužvu ili je reč o manevru njihove porodice. On se u svojoj izjavi ne ograđuje, već priznaje da je ubijao srpske vojnike, pa zatim i Srbe gde je stigao. To što je on priznao da je počinio radili su i ostali iz OVK, pa i veće zločine", naglasio je Petronijević.

Nasim Haradinaj je izjavio da se ne plaši Specijalnog suda za zločine OVK i javno priznao da je "ubijao srpske vojnike kada god je imao prilike" i da mu je "žao što ih nije pobio koliko je želio".

"Ubijao sam srpske vojnike kada god sam imao prilike. Kažem porodici da mi je žao što ih nisam pobio koliko sam želio. Žao mi je što su mi prijatelji ubijeni, ali mi je drago što sam ubijao Srbe", rekao je Nasim Haradinaj.