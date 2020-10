Teška noć na Kavkazu: Veliki gubici, stradalo mnogo civila

Grad Stepanakert u Nagorno Karabahu bombardovan je po drugi put u posljednja 24 sata, a prema dostupnim infomacijama sa lica mjesta, čule su se četiri eksplozije.

TAS izvještava da su se u gradu oglasila sirena za vazdušnu opasnost, a četrdesetak minuta kasnije u gradu su odjeknule četiri eksplozije.



Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020