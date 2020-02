Terorizam u Londonu, napadač ubijen

Prijavljeno je da je nekoliko osoba izbodeno, a videosnimci koji se dijele na društvenim mrežama prikazuju naoružanu policiju na ulicama.

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc

— Gabriel Vigo (@gabzvigo) February 2, 2020