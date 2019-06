Teroristički napad u Tunisu, četiri osobe povrijeđene

Prema informacijama medija, dvojica terorista su izazvali eksploziju. Jedan od njih se krije u centru grada. Mjesto incidenta je blokirala policija.

Cilj napada je bio policijski automobil. Incident se desio nedaleko od ambasade Francuske u Tunisu, u ulici Šarl de Gol.

FLASH: Suspected suicide bombing targeting a police car in Charles de Gaulle street in downtown Tunis. As per initial reports, suicide bomber was in a vehicle. There are also reports of another suicide bomber lurking in the area. #Tunisia pic.twitter.com/EjFJp7kRIh

— F. Jeffery (@Natsecjeff) June 27, 2019