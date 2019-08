Teroristički napad u Teksasu: Pucaju po tržnom centru, ima mrtvih

Drama se odigrava u tržnom centru Valmartu u El Pasu u Teksasu, u kom su nepoznati napadači osuli paljbu u kojoj je povređeno 18 ljudi, piše Independent.

Na snimcima koji su se pojavili na Tviteru, vidi se kako policija interveniše, sprovodeći posetioce kroz radnje.

"Ruke gore! Izađite!", čuju se komande policajaca na snimku dok više desetina kupaca uspaničeno trči ka izlazima.

Svjedoci tvrde da su videli dvojicu naoružanih napadača i čuli desetak pucnjeva

El Paso Shooting:

- 18 people reportedly shot at a Walmart in El Paso, Texas

- At least one shooter

- People in El Paso urged to shelter in placepic.twitter.com/ZDW5zjvESY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 3, 2019

Na društvenim mrežama pojavilo se više snimki. Na jednoj od njih vidi se više ljudi kako nepomično leži na parkiralištu ispred trgovačkog centra, a CNN javlja da je više ljudi ubijeno. KTSM sad govori o najmanje troje mrtvih.

Mediji pišu i da su tri napadača uhapšena.

Breaking: just heard a law enforcement agent telling another agent, 22 confirmed dead, 4 of which were children, from the shooting at the Walmart in #ElPaso

near #CieloVista Mall. pic.twitter.com/VcVTPvdrZH — Ivan Pierre Aguirre (@i_p_a_1) August 3, 2019

Policija moli da se na društvenim mrežama ne objavljuju snimci pucnjave, kao ni žrtava.

NASTAVLJA SE