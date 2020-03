Teroristička organizacija "ANA" pozvala članove da budu spremni da djeluju

Stručnjak za bezbjednost Milan Mijalkovski smatra da nedavni poziv Albanske nacionalne armije /ANA/ svojim članovima da "budu spremni da djeluju" nije slučajan i da oglašavanjem ove terorističke organizacije nakon gotovo deset godina ilegale, neko šalje poruku, ne samo Srbiji već cijelom regionu da vode računa na koga se oslanjaju prilikom rješavanja problema sa virusom korona.

Mijalkovski je ocijenio da ANA nije nije nikakva armija, već da je njeno obilježje terorizam još od devedesetih godina prošlog vijeka.

"Oni opstaju zahvaljujući inostranim sponzorima i kada god zatreba oni ih angažuju, i to više kao eksponenti zapadnih obavještajnih krugova nego kao autonomni faktor. Novom opomenom neko šalje poruku, ne samo Srbiji već celom regionu da vode računa na koga se oslanjaju prilikom rešavanja problema sa virusom korona", rekao je Mijalkovski za današnju "Politiku".

Profesor vojnih nauka Mitar Kovač upozorio je da ANA predstavlja prijetnju za sjever Kosmeta, kao i jug Srbije.

"Sever Kosova jeste cilj, ali i pokušaj neke ravnoteže sa `preševskom dolinom` radi pregovaračke pozicije u narednom periodu", rekao je Kovač.

On smatra da će ANA i takozvana vojska samoproglašenog Kosova biti upotrijebljene u funkciji terora nad manjinskim zajednicama, ako se ne povinuju interesima velikoalbanskih partija i njihovim ciljevima.

"Delovanje ANA može da bude opasno po Srbe na Kosmetu, jer očito nameravaju da ih nasiljem, kao u prošlosti etnički očiste, i to ne samo južno od Ibra i enklave, već da to urade i na severu Kosmeta. Ako do toga dođe ni Srbija ni međunarodna zajednica neće na to blagonaklono gledati", zaključio je on.

Teroristička organizacije ANA pojavila se u javnosti poslije gotovo deset godina provedenih u ilegali a njen lider je u govoru koji je održao uputio poziv svojim članovima "na spremnost da deluju", prenio je ranije "Sputnjik".

Vođa ANA je naveo da oni imaju jedinice, bataljone, brigade, specijalne jedinice, koje su dobro obučene i spremne da djeluju u svakom momentu.