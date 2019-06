Tereza Mej kamenim licem dočekala Putina

Mej i Putin su se na početku susreta rukovali, ali nijedno od njih dvoje se pritom nije nasmiješilo. Posebnu pažnju izazvalo je lice premijerke koja od kamenog izraza nije htela da odustane.

"Pogledajte tu ljubav", komentirao je urednik fotografije Mirora Derek Momodu na Twitteru, prenosi Index.hr.

Drugi misle da je Mej odlučila da pokaže šta zaista misli o svima, sada kada je njena dužnost gotova.

A stone-faced Theresa May meets Vladimir Putin at the G20 summit in Japan.

She's expected to call for the Salisbury Novichok suspects to be 'brought to justice'. pic.twitter.com/MRn55elTyM

— RT UK (@RTUKnews) June 28, 2019