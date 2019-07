Teheran objavio snimak britanskog tankera

View this post on Instagram

. نخستین فیلم از نفتکش توقیف شده #انگلیسی در #بندرعباس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان: نفتکش انگلیسی برای بررسی ابعاد، جوانب و علل برخورد با شناور صیادی، وارد لنگرگاه بندرعباس شده است. ‌ ‌ ‌ ‌ از نظر ایمنی باید خدمه در کشتی بمانند و در حال حاضر همه ۲۳ خدمه در نفتکش هستند. ‌ این شناور ۱۸ نفر خدمه هندی دارد و پنج خدمه هم از کشورهای روسیه، فیلیپین و لتونی و غیره هستند،‌ البته کاپیتان نفتکش، هندی است اما شناور تحت پرچم انگلیس فعالیت می‌کند. @iribnews.ir #خبرگزاری_صداوسیما

