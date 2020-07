Talasi odnijeli dvorišta i ograde, ugrožen veliki broj kuća

U predgrađu Sidneja mještani su usljed udara talasa ostali bez ograda i bašti. Više mještana je evakuisano iz predostrožnosti od novog urušavanja.

Na snimcima emitovanim na lokalnim medijima talasi su odnijeli tlo do kuća i temelji su ostali vidljivi.

Multi-million dollar homes are in danger of falling into the ocean along the NSW Central Coast, as waves wash away the beach. https://t.co/lSE5HI5h8c @Andrew_Denney #7NEWS pic.twitter.com/LRpCx4ovXE

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 17, 2020