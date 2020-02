Talasi od 10 metara udaraju obalu, avioni se bore da slete!

Letovi u Velikoj Britaniji su otkazani, a vojska je raspoređena da pomogne građanima koji se pripremaju za novu oluju Denis, koja bi, prema najavama vlasti, mogla da donese jake kiše i poplave u dijelovima Engleske.

Ogromni talasi visine do devet metara od jutros zapljuskuju obale sjevernog Atlantika, a vjetrovi uraganske snage dostigli su brzinu od 148 kilometara na čas, saopštio je američki Nacionalni meteorološki centar.

This footage shows planes battling the high winds brought by #StormDennis as they approached Heathrow Airport runway.

Denis, četvrta oluje ove zimske sezone, već je izazvala poremećaje u saobraćaju širom zemlje, prenosi AP.

Denis, četvrta oluje ove zimske sezone, već je izazvala poremećaje u saobraćaju širom zemlje, prenosi AP.

Avio kompanije su iz predostrožnosti otkazale stotine letova iz Londona i ostalih britanskih gradova, a operatori železničkog saobraćaja su upozorili da su moguća odlaganja ili otkazivanja polazaka.

Cornwall’s north coast taking a beating in #StormDennis - incredible video of the Monkey Hut at Portreath shot (from a safe distance) by Chris Wright (@chriswrightphotos on Instagram) #StormDennis #Cornwall pic.twitter.com/Phd6QMZt8D — Spotlight (@BBCSpotlight) February 15, 2020

Predjelima u sjevernoj Engleskoj, koji se još oporavljaju od prošlonedjeljne oluje Kjara, oluja će, prema prognozama, doneti 120 centimetara kiše.

Oluja Denis dolazi samo nedelju dana pošto je Kjara izazvala poremećaje u saobraćaju i ostavila hiljade domova bez struje, a strahuje se da će donijeti još veću štetu.