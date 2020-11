Talačka kriza u Beču, pomaže se ranjenima

Napadači drže taoce u restoranu u drugom dijelu Beča paralelno sa pucnjavom u centru grada, prema izvještajima austrijske TV.

U centru Beča večeras je došlo do pucnjave u blizini sinagoge na Švedenplacu, a prema informacijama austrijske policije poginulo je sedam osoba.

BREAKING - Terror attack in #Austria. All public transportation halted in #Vienna. At least 3 still active situations in the city center. Avoid the area at all costs.

Prema informacijama TV stanice, na ulici se čulo 50 pucnjeva, a pucnji su se čuli i u baru u blizini. Prema nekim informacijama, pucano je iz mitraljeza.

Austrijska televizija javlja da su napadači, paralelno s pucnjavom u blizini sinagoge u centru Beča, u drugom rejonu grada uzeli za taoce posetioce jednog restorana....