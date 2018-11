Tači pored Putina i Trampa, Vučić sa druge strane

Zvonima pariske crkve Notre Dame i preletom aviona koji je iza sebe ostavio boje francuske zastave počela je proslava stogodišnjice kraja Prvog svjetskog rata, koja je u Parizu okupila 85 šefova država, vlada i međunarodnih organizacija.

Domaćin, francuski predsjednik Emanuel Makron Jelisejskim poljima stigao je sa gostima do Trimufalne kapije. Svi osim američkog predsjedniika, koji je došao ličnim automobilom i Putina koji je stigao u posljednjem trenetku, pa su sve oči bile uprte u pozdrav dvojice najvažnijih zvanica.

Uz vojnička pisma napisana 11. novembra 1918. Makron je pozvao na jedinstvo, koje je svijet imao prije sto godina.

"11. novembar 1918. bio je prije sto godina. Čini se daleko, ali je zapravo bilo juče. Tragovi rata nisu se nikad izbrisali, ni na tlu Francuske, ni u Evropi ni na Bliskom istoku, ni u sjećanjima ljudi. Istorija prijeti da će se ponoviti, i ja se bojim da se nekadašnji demoni ponovo probude. Mi moramo to spriječiti i našoj djeci ponuditi svijet o kojem su sanjale generacije", istakao je Emanuel Makron, predsjednik Francuske.



U oragnizaciju su utrošeni milioni, ali više od neumoljive kiše, utisak je pokvario raspored sjedenja u svečanoj loži.

Komenatatori svečanosti naglasili su da nekima, poput turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana ili Angele Merkle nije ni bilo mjesto u šatoru ispred Triumfalne kapije.

Neki smatraju da ni Srbiji, koja je Prvom svjetskom ratu krvlju trećine stanovništva platila slobodu nije ukazano dužno poštovanje. Raspored sjedenja bio je, kaže i sam Aleksandar Vučić, nelogičan. Hašim Tači je sjedio odmah iza Putina, a Vučića je čekala stolica tek u trećem redu sa suprotne strane, iza Erdogana, Bakira Izetbegovića i bivšeg francuskog predsjednika Sarkozija.

"Tači je imao bolju poziciju od svih nas. Ali, zašto je to neko tako postupio, to nije imalo veze sa azbučnim redom, jer u mojoj blizini su bili ljudi iz Letonije, a L i S baš ne idu jedno uz drugo, već kako je to ko ređao ja to stvarno ne znam, a da pravim skandal tamo, složićete se niti je bilo mesta niti ima nekog velikog smisla. Ali ako me pitate da li je to odnos snaga - nije, nije ni blizu. Predsjednik Makron će doći u Beograd i sumnjam da će ići u Prištinu i predsjednik Putin doćiće u Beograd u Prištinu teško da će ikada ići", istakao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Srpski mediji prenose da je iznenađena bila i ruska delegacija, jer se Putin našao u blizini Tačija, a riječ je o zemlji koja ne samo da ne podržava nezavisnost Kosova, već se i otvoreno zalaže za ostvaranje srpskih ciljeva po tom pitanju. Makron je želio danas da organizuje i međunarodni mirovni forum, ali i taj plan je donekle propao, jer je američki predsjendik Donald Tramp odmah otišao iz Pariza.