Tabloid ucjenjivao najbogatijeg čovjeka svijeta

Najbogatiji čovjek na svijetu Džef Bezos, osnivač "Amazona", optužio je jedan američki tabloid da ga je ucjenjivao spornim slikama.

On je rekao da je kompanija AMI, koja je vlasnik magazina "Nešenel enkvajerer", željela da on obustavi istragu o tome kako su oni došli do njegovih privatnih poruka.

Bezos i njegova supruga Mekenzi saopštili su prošlog mjeseca da se razvode, a magazin je nekoliko časova kasnije objavio detalje, uključujući privatne poruke o vanbračnoj aferi.

Kompanija AMI nije odgovorila na pitanje Bi-Bi-Sija za komentar.

Bezeos je sada objavio da su mu predstavnici kompanije zaprijetili objavljivanjem "intimnih slika" njega i njegove ljubavnice, bivše televizijske voditeljice Loren Sančez.

Milijarder tvrdi da je AMI zatražio od njega da objavi "lažno javno saopštenje" o tome da izvještavanje magazina o njemu i njegovoj ljubavnici nije politički motivisano.

Prema elektronskoj pošti koju je Bezos objavio u svom blogu, kompanija je predložila da slike ne budu objavljene u zamjenu za takvo saopštenje.

"Umjesto da kapituliram pred iznudom i ucjenom, odlučio sam da objavim upravo ono što su mi poslali, uprkos ličnoj cijeni i poniženju kojim prijete", napisao je Bezos, koji je vlasnik "Vašington posta".

On je dodao da je mu je vlasništvo nad ovim listom stvorilo neprijatelje "među moćnicima", uključujući predsjednika SAD Donalda Trampa, koji je prijatelj šefa AMI-ja Dejvida Pekera.