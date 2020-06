SZO: U nedjelju zabilježen najveći porast broja zaraženih koronavirusom na svijetu

U nedjelju je zabilježen najveći dnevni porast zaraženih koronavirusom sa 136.000 novih slučajeva, izjavio je Tedros Adhanom Gebrejesus (Ghebreyesus) generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

"Iako se situacija u Evropi poboljšava, globalno ide na gore", kazao je.

"Većina zemalja u afričkoj regiji i dalje bilježi porast broja slučajeva zaraze iako većina zemalja regije još uvijek ima manje od 1.000 slučajeva", dodao je.

"More than 100,000 #COVID19 cases have been reported on 9 of the past 10 days. Yesterday, more than 136,000 cases were reported, the most in a single day so far.

Almost 75% of yesterday’s cases come from 10 countries, mostly in the Americas and South Asia"-@DrTedros

