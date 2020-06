SZO: "Ovo može da postane veliki talas"

Svjetska zdravstvena organizacija najavila je još krajem maja drugi talas korona virusa u narednim mjesecima, apostrofirajući da to može da se desi u zemljama gdje je epidemija počela da jenjava. Direktor Kancelarije SZO u Srbiji Marjana Ivaniuša ukazuje da prvi talas još nije gotov i naglašava da je sada riječ o “talasiću” koji bi bez pridržavanja mjera mogao da postane veliki.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS, Marijan Ivanuša kaže za se primjenom strogih mjera u Evropi stekao utisak da je prvi talas pandemije na izmaku.

Ističe da je teško govoriti o drugom talasu pandemije pošto se ni prvi nije završio.

Prvi talas se ubrzava, napominje Ivanuša, podsjećajući da se samo za nedjelju dana broj zaraženih na globalnom nivou povećao za milion.

Primjenom javnozdravstvenih mjera u Evropi stekao se utisak da je prvi talas pandemije na izmaku. Vrh krive pandemije se ispravio, pa su zdravstveni sistemi u mnogim zemljama Evrope mogao da zbrine sve oboljele, navodi Ivanuša.

Prema njegovim riječima, to nije bio kraj prvog talasa pandemije, već se radilo o strogoj primjeni mjera.

Kako je konstatovao, čim su stege popustile broj zaraženih je počeo da raste.

Plašim se da ovo nije rep epidemije, već da se radi o “talasiću koji može postati veliki ukoliko se mjere ne budu poštovale”, naglašava Ivanuša.

Ivanuša ukazuje da se iz serološke studije u kojoj se utvrđuje prisustvo antitijela u organizmu, vidi se da je bilo više oboljelih u odnosu na pi-si-ar testove aktivno oboljelih.

– Mnogo više je bilo zaraženih, a da to nisu znali. U Sloveniji rezultati studije pokazuju da je sa virusom bilo od dva do četiri odsto ukupne populacije, dok je za Srbiju to oko pet odsto – kaže Ivanuša.

Prva vakcina do kraja godine, medicinski radnici prioritet

Ivanuša navodi da trenutno više od 120 timova radi na razvoju vakcije. Očekujem da će prva vakcina biti na raspolaganju do kraja godine ali je upitno koliko će biti efikasna, dodaje Ivanuša.

Biće potrebno milijarde doza, zasad su obezbjeđeni kapaciteti za četiri milijarde.

Prvo će biti vakcinsani najizoženiji kao što su medicinski radnici,

Ukazuje da neće odmah biti vakcije za sve i da će se zato praviti liste prioriteta.