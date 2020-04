SZO objavila šest kriterijuma za ukidanje mjera u zemljama

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus obratio se medijima s novim informacijama o virusu korona.

Iza nekih je država i zajednica nekoliko sedmica socijalnih i ekonomskih ograničenja.

Neke zemlje razmišljaju kada mogu ukinuti ta ograničenja; drugi razmišljaju hoće li ih i kada uvesti. U oba slučaja ove se odluke moraju prije svega zasnivati na zaštiti ljudskog zdravlja i biti vođene onim što znamo o virusu i kako se on ponaša - poručio je Gebrejesus.

Dodao je da je od početka "intenzivni fokus" SZO na ovom pitanju. Naglasio je da je ovo novi virus i prva pandemija izazvana virusom korona.

- Svi stalno učimo i prilagođavamo svoju strategiju, zasnovanu na najnovijim dostupnim dokazima. Možemo reći samo ono što znamo, a možemo da djelujemo samo na ono što znamo. Dokazi iz nekoliko zemalja daju nam jasniju sliku o ovom virusu, kako se on ponaša, kako ga zaustaviti i kako ga liječiti. Znamo da se Kovid-19 brzo širi i znamo da je smrtonosan - 10 puta smrtonosniji od pandemije gripa 2009. godine. Znamo da se virus može lakše širiti u prenaseljenim sredinama poput staračkih domova - rekao je Gebbrejesus.

On je naglasio je da se u nekim zemljama broj slučajeva udvostručuje svakih tri do četiri dana i da krivulja virusa korona ide gore mnogo brže nego što je to slučaj kod njenog spuštanja.

Šef SZO je, vezano uz namjere mnogih zemalja koje razmišljaju o ublažavanju mjera, iznio šest kriterijuma za to.

Prvo, taj se prenos virusa kontroliše;

Drugo, da postoje kapaciteti zdravstvenog sistema za otkrivanje, ispitivanje, izolovanje i liječenje svakog slučaja i praćenje svakog kontakta;

Treće, da se rizik od izbijanja svodi na minimum u posebnim uslovima poput zdravstvenih ustanova i staračkih domova;

Četvrto, da su preventivne mjere na snazi na radnim mjestima, u školama i drugim mjestima u kojima je najvažnije da ljudi odlaze;

Peto, da se uvezenim rizicima može upravljati;

I šesto, da su zajednice potpuno informisane, angažovane i osnažene za prilagođavanje "novoj normi".

