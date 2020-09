SZO: I dalje ne znamo da li je virus nastao prirodnim putem ili ne

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i dalje ne raspolaže potpunim podacima o porjeklu korona virusa i ne zna da li je on nastao prirodnim putem ili ne, izjavio je danas regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge i poručio da se nastavljaju istraživanja.

Kluge je u intervjuu za rusku agenciju TASS rekao da se tim pitanjem bave kineski naučnici, a da je SZO pozvana da učestvuje.

"To je, dakle, u toku i to je, naravno, nešto što je veoma važno da saznamo. Ali ne mogu da kažem ništa više jer je to u toku i ne želim da ugrozim taj veoma veoma važan proces. Najvažnije je da smo mi dio toga", rekao je Kluge.

Govoreći o mogućnosti izbijanja nove pandemije, Kluge je rekao da je samo pitanje kada će do toga doći.

"Jer i ovu smo predvidjeli i opet nas je zatekla nespremne", naveo je Kluge.

On je ocijenio da se iz ove situacije može izvući poruka da nije pitanje da li će biti nove pandemije, već kako da svijet bude bolje pripremljen za nju.