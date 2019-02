Svijet u strahu prati dešavanja: Pakistan oborio indijske avione, zarobljen pilot

Iz Islamabada je potvrđeno i da je zarobljen jedan indijski pilot.

"Pakistanske vazdušne snage izvele su napade preko Linije kontrole iz vazdušnog prostora Pakistana", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana.

Vojska je saopštila da su indijski avioni ušli u vazdušni prostor Pakistana i da su dva oborena.

U međuvremenu, Indija je zatvorila najmanje četiri aerodroma u sjevernom dijelu zemlje, rekao je danas vladin zvaničnik Rojtersu, nakon što su pakistanski borbeni avioni prešli spornu granicu i ušli u indijski dio Kašmira.

Eskalacija tenzija uslijedila je dan nakon vazdušnih udara Indije na kamp militanata unutar Pakistana.

one fighter jet crashed at Garend Kalan village, 7 Km from Budgam.@gauravcsawant @sardesairajdeep @sachinsingh1010 @ShivAroor pic.twitter.com/20koKsMzEl

— Ishtiaq Sofi Journalist (@SofiIshtiaq) 27. veljače 2019.