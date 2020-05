Svijet krenuo sa ublažavanjem restriktivnih mjera

Iako je broj izliječenih od korona virusa u svijetu premašio milion, vanredne mjere preventive i zaštite od infekcije i dalje su na snazi u većini zemalja svijeta jer je ukupan broj do sada zaraženih uveliko premašio brojku od tri miliona, izvjestio je britanski Gardijan.



Ipak, u mnogim državama u toku je ublažavanje ili ukidanje restriktivnih mjera.

Danska i Češka Republika djelimično su ublažile vanredne mjere i, prema zvaničnim procjenama vlada tih zemalja, to nije rezultiralo povećanjem broja novozaraženih.

Njemačka i Španija takođe ublažavaju restrikcije, iako broj novih slučajeva i broj preminulih u tim zemlja i dalje ima tendenciju rasta.

Kancelarka Merkel održala je video sastanak sa liderima 16 nemačkih saveznih država na kojem je odlučeno da se u narednim danima otvore muzeji, parkovi i igrališta, ali da se sačeka sa otvaranjem škola i vrtića.

Španski ministar zdravlja Salvador Ilja saopštio je da će građanima biti dozvoljeni izlasci dva puta dnevno, ujutru od 6 do 10 i uveče od 8 do 11, dok će starijim građanima, preko 70 godina starosti, biti dozvoljene šetnje od 10 do 12 i uveče od 7 do 8.

Odluke o ublažavanju vanrednih mjera u Francuskoj biće donošene sukcesivno i decentralizovano, posebno u svakom od 95 departmana i u zavisnosti od situacije na terenu.

Ministarka za životnu sredinu Francuske Elisabet Born najavila je od 11. maja pomoć od 50 evra svakom Francuzu koji hoće da popravi svoj bicikl i tako doprinese smanjenju emisije štetnih gasova.

Italijanski premijer Đuzepe Konte kazao je da se Italija polako vraća u normalu, ali da će sve odluke o ukidanju vanrednih mjera biti donijete samo na preporuku medicinskih stručnjaka.

"Nije popularno ovo što kažem, ali vlada nije u stanju da odmah osigzra povratak Italije u normalne tokove", rekao je Konte.

Britanski premijer Boris Džonson, koji se juče prvi put pojavio pred novinarima poslije oporavka od kovida-19, ističe da je Britanije izbjegla katastrofu i mogućih pola miliona smrtnih ishoda od korona virusa zahvaljujući odlukama koje je donijela vlada.

Od 44 evropske zemlje koje su uvele vanredne mjere u 21 je počelo ublažavanje restrikcija, dok se u još 11 blaže mjere planiraju za naredne dane, izjavio je Hans Kluge regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije u Evropi.

Istovremeno, epidemiološka situacija se ne smiruje u Rusiji.

Broj zaraženih je premašio cifru od 100 hiljada, a premijer Rusije Mihail Mišustin obavjestio je predsjednika Vladimira Putina da ide u samoizolaciju jer je sinoć testiran pozitivno na korona virus i ima blago povišenu temperaturu.

Premijerske obaveze u odsustvu Mišustina preuzeće njegov zamenik Andrej Belusov.

Po prvi put, Južna Koreja je saopštila da nema novih slučajeva kovida-19, ali se zato situacija u Brazilu degradira iz dana u dan sa rastom broja obolelih i velikom smrtnošću.

U Kini se polako normalizuje život uz primjenu novih pravila i sprovođenje mjera prevencije i zaštite u svakodnevnom životu.

SAD su najteže pogođene epidemijom korona virusa na svijetu.

Gardijan izvještava da je do sada bez posla ostalo 18,4 odsto radno sposobnih Amerikanaca.

Njujork tajms je precizniji i izveštava da je dosadašnji bilans epidemije korona virusa više od 30 miliona nezaposlenih građana SAD.

Uz stidljive nagovještaje smanjenja epidemijskog talasa u Njujorku ipak i dalje traje neprekidna borba medicinskih radnika sa oboljelima i velikom smrtnošću.

Skoro milion i 100 hiljada oboljelih u SAD, blizu 64 hiljade preminulih i novih 4.500 slučajeva u posljednjih 24 sata.

U svijetu je korona virusom zaraženo 3.308.772, od virusa je preminulo 234.133 ljudi, a oporavilo se 1.042.993.

Najviše zaraženih ima SAD, potom Španija, Italija, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Turska, Rusija, Iran, Brazil, pa Kina, iz koje je virus i potekao krajem prošle godine.

Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je u SAD, potom u Italiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj i Španiji.