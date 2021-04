Svi zaustavljeni brodovi prošli kroz Suecki kanal

Svi brodovi koji su bili zaustavljeni zbog nasukanog teretnjaka "Ever given" pršoli su do danas kroz Suecki kanal, čime je prekinuta blokada, saopštila je danas Uprava Sueckog kanala.

U saopštenju se navodi da je kroz ključni kanal za svjetsku trgovinu prošla posljednja grupa od 61 broda. Ukupno 422 plovila zaustavljena su nakon što se nasukao panamski brod. Međunarodni lanac snabdijevanja prekinut je 23. marta kada se brod dug 400 metara nasukao, a specijalnim spasilačkim timovima trebalo je skoro sedam dana da oslobode teretnjak. Uprava Sueckog kanala započela je istragu o incidentu, kako bi saznala zbog čega se teretnjak nasukao. Direktor Uprave Osama Rabi izjavio je da će istraga trajati još dva dana, nakon čega će biti objavljeni rezultati.