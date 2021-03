Šveđanima nestalo smeća, uvoze ga

Posljednjih decenija švedska vlada suočila se s problemom s kojim većina država nikad nije. Ponestalo im je smeća.

Zvuči bizarno, ali kad prerađujete smeće i ostanete bez materijala koji drugi imaju na bacanje - uvoz je sasvim normalna opcija. Gdje odlazi švedsko smeće? U spalionice koje ga pretvaraju u energiju. Šveđani se i griju na smeće. Koriste ga kao zamjenu za fosilno gorivo.

Drugo pitanje koje mnogi postavljaju jest: kako su došli do tog nivoa svijesti? Zvuči gotovo nadrealno, ali kako bi se jednostavno reklo: gdje ima volje, ima i načina.

Vlasti svih nivoa uključile su se u taj proces, a stanovnici koji ionako rado provode vrijeme u prirodi objeručke su prihvatili ideju koja će pomoći da tu istu prirodu - zadrže.

Švedska domaćinstva recikliraju čak 99 % smeća. Od 38 % recikliranog smeća 1975. godine, stigli su do ove nevjerovatne brojke. Iako, oni kažu kako to nije nevjerovatno, već je moguće za sve. Sve je to dio švedske "reciklirajuće revolucije".

Tako su Šveđani postali uvoznici smeća, koje im najviše pristiže iz Norveške.

Smeće uvoze i druge evropske zemlje poput Njemačke i Nizozemske, ali Švedska prednjači u tome. Iako, ističu kako ni spalionice u koje dovode smeće nisu idealno rješenje – ali sigurni smo da će uz toliko volje i truda uskoro pronaći i bolje metode.

