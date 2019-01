Sve više slučajeva "peglanja" grudi devojčicama

U Velikoj Britaniji se sve više primjenjuje opasna tradicionalna afrička praksa “preglanja” ženskih grudi vrućim kamenom.

Time se odgađa formiranje dojki, a da je broj slučajeva u Britaniji sve veći utvrdila je istraga “Gardijana”.

Margaret Njajdževira, čelnica grupe za dijasporu “Came Woman and Girls Development Organization” (Cawogido), procijenila je da je najmanje 1.000 žena i djevojčica u Velikoj Britaniji podvrgnuto ovakvom brutalnom postupku, ali da do sada nije bilo sistemskog istraživanja i prikupljanja podataka, te se ne zna tačno o kojoj se brojki radi.

Jedna druga aktivistkinja, koja je željela da ostane anonimna, rekla je za “Gardijan” da zna da najmanje 15 do 20 nedavnih slučajeva takve prakse samo u gradu Krajdonu.

“Ta procedura se obično izvodi u Velikoj Britaniji, a ne u inostranstvu kao što je slučaj sa genitalnim sakaćenjem žena”, rekla je ona i opisala proces “peglanja” ženskih grudi u kojem tetke ili bake koriste vrući kamen i snažno njime masiraju dojke djevojčica kako bi oštetile tkivo i usporile njihov rast.

“Ponekad to rade jednom nedeljno ili svake dvije nedelje”, rekla je.

Počinitelj, a obično se radi o majkama, smatraju taj postupak tradicionalnom mjerom koja štiti djevojčice od neželjene muške pažnje, seksualnog uznemiravanja i silovanja.

Medicinski stručnjaci i same žrtve smatraju da je to zlostavljanje djece i da može da dovede do fizičkih i psihičkih ožiljaka, infekcija, nemogućnosti dojenja, deformiteta i raka dojke.

Britanska policija izjavila je da nije primila prijave o takvoj praksi, ali da već neko vrijeme sumnja da se takve stvari događaju.

“Da sam znao da se to događa, učinio bih nešto u vezi sa tim. Morate da prijavite takav zločin. Ljudi moraju da shvate da je takav postupak zlostavljanje djece”, rekao je inspector Alen Dejvis iz policije.

Njajdževira, koja je i sama bila podvrgnuta toj procedure kao djevojčica, smatra da britanske vlasti ovaj problem ne shvataju dovoljno ozbiljno, te da nisu procesuirale one roditelje koji su “peglali” svoju djecu jer se to smatra “kulturnom praksom”.

“Britanci su u tom smilu uljudni jer kad vide nešto takvo, žele da poštuju kulturnu raznolikost. Ali ako se radi o tradicionalnoj praksi koja šteti djeci, pri kojoj se čini nasilje nad djevojčicama ili javno ili u tajnosti, počinitelji moraju zakonski da odgovaraju”, rekla je ona za “Skaj njuz”.