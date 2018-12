Sve je isto kao pred Prvi svjetski rat

Bivši komandant Kraljevske Ratne mornarice Velike Britanije Alan Vest izjavio je u intervjuu listu Dejli Star da je situacija sa Rusijom slična kao uoči Prvog svjetskog rata.

Admiral je skrenuo pažnju na opasnost situacije koja je nastala između Moskve i Kijeva, gdje Rusiju optužuju za pripremu invazije na Ukrajinu, dok Petro Porošenko moli za pomoć države NATO-a.

Alan Vest je upozorio i na moguće raspoređivanje brodova NATO-a u Crnom moru, naglasivši da je slična situacija izazvala početak Prvog svjetskog rata.

"Upravo to je i dovelo do Prvog svjetskog rata. Iako je kapsula za njegov početak bilo ubistvo nadvojvode Franca Ferdinanda, u to vrijeme je vođena uravnotežena politika na ivici rata," naglasio je Vest.

"Šta ćemo tačno da radimo? To nije napad na NATO i da li zaista želimo da pošaljemo tamo vojsku i ulazimo u rat sa Rusijom zbog Ukrajine. To je dobro pitanje. Ako to ne uradimo, mi ćemo tada dozvoliti uništenje Ukrajine. To je kompleksno pitanje," naglasio je bivši komandant Ratne mornarice Velike Britanije.

Pri tome, on je izjavio da, radi izbjegavanja rata, zapadne zemlje treba da izvrše veći pritisak na Rusiju.

"Treba udariti na svakog oligarha, zamrznuti im imovinu, ne samo u našoj državi, već i u cijelom svetu i ne dozvoljavati da skrivaju novac po poreskim rajevima," rekao je Vest.