Sve Bajdenove mašine za put po Evropi: Avion, helikopter i čuvena "zvijer" sa bacačem granata

Od svih prevoznih vozila je, kako navodi Bi-Bi-Si, možda najpoznatiji predsjednički avion "Er fors uan", koji je juče sletio u bazu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva Mildenhal u Sufolku, u Engleskoj, gdje se Bajden sreo sa američkim vojnicima stacioniranim u toj bazi, prije leta za Kornvol gdje će biti održan samit G7.

Bi-Bi-Si pojašnjava da avion "Er fors uan" ima naprednu komunikaciju, avioelektroniku i odbranu, a posjeduje i mogućnost punjenja gorivom u vazduhu, što u teoriji znači da ti avioni imaju neograničen domet.

U unutrašnjosti aviona se nalazi 372 kvadratna metra prostora na tri nivoa. Pored predsjedničkog apartmana, tu je i medicinsko odjeljenje, kuhinja i prostor za savjetnike, službenike tajne službe i novinare. Za kratka putovanja u vazduhu, predsjednik koristi helikopter "Marin uan".

Marine One (Biden’s personal helicopter for the week) & one of three Osprey V-22’s flew over my house in St Ives it’s all a bit chaotic at the moment. Cool stuff none the less, also the bay is packed with Navy ships and police patrol board. #g7 pic.twitter.com/oeYZsgR64M

