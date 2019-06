Susret Trampa i Kima u demilitarizovanoj zoni

Tramp je prvi američki predsjednik koji je kročio na tlo Sjeverne Koreje.

Američki predsjednik je naglasio da je kratka posjeta Sjevernoj Koreji bila "velika čast".

BREAKING: @NBCNews Special Report: President Trump to meet Kim Jong Un at the DMZ. https://t.co/FtT6leBRIX https://t.co/65Kq1Lh7RK

Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Јužne Koreje Donald Tramp i Mun Džae In stigli su ranije u demilitarizovanu zonu koja razdvaja Јužnu i Sjevernu Koreju gdje su posjetili osmatrački punkt, prenosi televizija YTN.

Tramp se popeo na osmatračnicu u pratnji južnokorejskog kolege, gdje su mu američki vojnici objasnili šta vidi pokazujući na stranu sjevernokorejske teritorije.

President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym

— Jonathan Lemire (@JonLemire) June 30, 2019