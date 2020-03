Naime, na fotografijama u koje je uvid prvo imao Njujork Tajms, jasno se vidi kako se vrše iskopavanja novog dijela groblja u sjevernom dijelu tog grada. Snimci nastali krajem februara prikazuju da je do početka marta iskopano više od devedeset metara.

Oni potvrđuju najgore strahove od razmjera epidemije i unose nemir zbog potencijalnog zataškavanja realne situacije oko korona virusa u toj zemlji.

Podsećanja radi, 24. februara, u vrijeme iskopavanja, zakonodavac iz Koma optužio je iransko Ministarstvo zdravlja da laže o težini situacije, rekavši da je već bilo 50 smrtnih slučajeva u gradu, u vrijeme kada je prema zvaničnom saopštenju navedeno da je od virusa širom zemlje umrlo samo 12 ljudi.

Zamjenik ministra zdravlja Iraj Harirči održao je konferenciju za medije na kojoj je “kategorički negirao” optužbe, ali se, kako piše Gardijan tokom toga očigledno znojio, a i kašljao. Sljedećeg dana Harirči je potvrdio da je pozitivno testiran na Covid-19.

Od tada je nekoliko članova iranskog Parlamenta preminulo. Juče je još jedan zvaničnik potvrdio da je zaražen. Najviši redovi iranskog rukovodstva posebno su ranjivi zbog starije dobi.

Prema posljednjim podacima ministarstva zdravlja, od virusa se razboljelo više od 10.000 Iranaca, a 429 je umrlo.

Amir Afkami, koji je napisao istoriju iranskog iskustva sa epidemijom kolere, rekao je da masovne grobnice podgrijevaju sumnje da su realne brojke smrtnosti mnogo veće i da ih Vlada i dalje krije, prenosi Blic.

– Ne iznenađuje me što sada pokušavaju da naprave masovne grobnice i pokušavaju da sakriju stvarni obim uticaja bolesti – kaže Afkami.

On je dodao da je blisko trgovinsko partnerstvo između Irana i Kine, kao i strah Vlade da će ono biti prekinuto doprinijelo ranom i brzom širenju bolesti.

TW: Mass graves

Qom, the city which became ground-zero for the Covid-19 outbreak in Iran, has likely seen hundreds of deaths. Large burial pits have appeared, visible from satellites, over a few days. Iran is not accurately reporting the numbers.https://t.co/Ez3eY8zX6S

— Dawar H. Butt (@theLahorewala) March 13, 2020