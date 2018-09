Sulavezi: U potresu i cunamiju skoro 400 žrtava FOTO/VIDEO

Vlasti objavile su da je nakon velikog zemljotresa i cunamija u grada Palu na ostrvu Sulavezi nestalo "od desetina do stotina ljudi" koji su učestvovali na lokalnom festivalu koji se održavao na plaži, prenosi AP.

Navodi se da su se i tokom ovog jutra nastavili snažni naknadni potresi u ovom priobalnom gradu koji živi od turizma, nakon udara talasa višim od tri metra koje je pokrenuo jučerašnji zemljotres.

Mnoga tijela su pronađena duž obale nakon cunamija, ali tačan broj žrtava i dalje nije poznat, rečeno je iz vladine agencije za vanredne situacije.

Our prayers are always with #Indonesia May Allah help all the brothers and sisters who are suffering because of #earthquake and #tsunami which happened few hours ago. #palu #donggala #prayfordonggala pic.twitter.com/gdVzzMZ6uF

