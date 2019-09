Policajci na konjima morali su da intervenišu zbog nereda koje je izazvalo 200 fudbalskih navijača i desničara iz organizacije DFLA koji su se okupili na kontramitingu.

U isto vrijeme je trebalo da protestuju i protivnici Bregzita, a njegovi pobornici su fizički napali i njih i policiju.

Policija je objavila da je 13 osoba uhapšeno zbog nasilničkog ponašanja, jedna zbog posjedovanja oružja, jedna zbog svađe na javnom mjestu i jedna zbog rasističkog verbalnog napada.

Kada su pripadnici grupe Marš za promjenu koji se protive Bregzitu i traže smjenu premijera Borisa Džonsona počeli da se okupljaju i pripremaju za svoj skup, neki pripadnici DFLA-e su im prišli i počeli da viču.

Neredi su počeli kada je neko pred policijom bacio limenku piva prema grupi od desetak protivnika Bregzita, a onda je intervenisala policija, javlja Ivning Standard.

Leavers very aggressive and clashing with police today at Parliament Square, throwing barriers and other objects towards police and police horses. So uncalled for.#StopTheCoup @metpoliceuk @annettedittert pic.twitter.com/iOse7X4WvQ

— Dr. Bettina Friedrich (@betty_friedrich) September 7, 2019