Suđenje manijaku iz SAD-a: Silovao brata i sestru, dok je majka vezana sve slušala

Nekoliko sati kasnije on je navodno zarobio 71-godišnjakinju i djevojčicu od samo 13 godina i seksualno ih zlostavljao, piše Daily Mail.

Siladžija je je policiji priznao zločin a onda je rekao: "Da ste me uhvatili za prva dva silovanja, ostalo se ne bi dogodilo."

Njemu se sudi za zlostavljanja i otmicu 11 žena i djece od 11 do 71 godine. Ove napade izveo je između 20. aprila i 5. maja ove godine širom u nekoliko gradova. Mekejn je uhvaćen tako što je prije toga upoznao majku dvoje djece, sa kojom se odvezao do njene kuće a onda je vezao žicom za krevet.

Nakon toga je probudio njenu ćerku (17) i sina (11) koje je silovao u susjednoj sobi. Kćerka je nekako uspjela da pobjegne i gola je iskočila kroz prozor da bi iz komšiluka pozvala policiju.

Mekejn je tada napustio njihov dom, oteo jednu penzionerku (71) i natjerao je da automobilom vozi okolo dok je on tražio novu žrtvu. Zatim je zgrabio djevojčicu (13) i prisilio stariju ženu da preuzme volan dok je on seksualno zlostavljao tinejdžerku.

Na dan hapšenja stao je na benzinskoj pumpi da bi kupio kondome jer je oteo dvije tinejdžerke i namjeravao da ih siluje. Kada je primijetio policijski auto, zabio se svojim vozilom u drugi automobil i izašao iz vozila i počeo da beži. Tinejdžerke je ostavio u autu.

Joseph McCann is accused of abducting, raping and holding prisoner a string of victims aged 11 to 71, including a Jewish woman in Edgware https://t.co/ptuzL6PPYn

— Jewish News (@JewishNewsUK) November 13, 2019