Sudar dva aviona iznad Otave

Manji avion srušio se u polje, a lokalni mediji navode da ima povrijeđenih, dok je veći sletio na međunarodni aerodrom u kanadskoj prestonici.

Sa aerodroma u Otavi je potvrđeno da je avion sletio bezbjedno.

Očevici navode da su u većoj letjelici bili otac i sin.

Small plane crashes after mid-air collision near Carp airport - other plane lands at Ottawa airport. https://t.co/t7gwMTVwdv pic.twitter.com/wi05YG3UTl

— OttawaParamedics.ca (@Ottawa_9_1_1) November 4, 2018