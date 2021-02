Suarez objasnio zašto slavi golove sa tri prsta

Suarez, koji je ove sezone za Atletiko zabio 16 golova u 23 utakmice, objasnio je zašto na taj način slavi pogotke.

"Tri prsta predstavljaju moju djecu Delfinu, Benjamina i Lautara, a onda poljubim tetovažu koju sam napravio za svoju suprugu", rekao je urugvajski napadač, prenosi "Index.hr".

Prije dvije godine je tri prsta istetovirao i na vratu.

.@LuisSuarez9 talks us through his iconic goal celebration 👌

(via @RodrigoFaez) pic.twitter.com/6CL36whLi3

— ESPN FC (@ESPNFC) February 18, 2021