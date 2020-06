Помните кукольный дом-чемоданчик? Там ещё был дверной звонок и лаяла собака. Он складывался пополам и его легко было переносить с места на место. #олдытут #олдынаместе #олдыпоймут #атыпомнишь #воспоминания #ностальгия #детство #двухтысячные #нулевые #девяностые #90s #90е #игрушки #длядевочек #дом #домик #кукольнаямебель #кукольныйдомик #длякукол

A post shared by А ты помнишь? (@atypomnish2000) on May 10, 2020 at 10:01am PDT