Studenti protestuju u Minsku: Hodaju sa crnim trakama preko usta, u stopu ih prati policija

Studenti su formirali kolonu koja već satima kruži ulicama oko samog centra grada, u koji joj kordoni pripadnika bjeloruskih bezbjednosnih snaga ne dozvoljavaju da uđe, dok policija putem megafona upozorava učesnike da je riječ o nelegalnom protestu, navodi Tas s.

In #Minsk, #Belarus, students are back to their classes and the anti-Lukashenka #protests are getting a new source of energy. Unfortunately, the riot police is back to their usual tactic of dispersing and detaining protesters in large numbers: pic.twitter.com/7jI8OUJutq

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 1, 2020