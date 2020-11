Stručnjak sa Oksforda: Prvi ću ovo reći, na proljeće se život vraća u normalu

Širom svijeta zavladalo je oduševljenje nakon što je Fajzer juče objavio da je njihova vakcina protiv korone 90 odsto efikasna.

Efikasnost je mnogo veća nego što su se naučnici nadali u ovom trenutku i mogla bi značiti prekretnicu u epidemiji korona virusa.

Džon Bel, profesor medicine na Oksforda, koji radi na razvoju vakcine AstraZenece, rekao je da je Fajzerov tim pokazao čudesan nivo efikasnosti te da to znači da bi se svijet mogao vratiti u normalu na proljeće.

– Ja sam prvi koji će to reći, ali samopouzdano ću reći to. Život će se vratiti u normalu do proljeća, da, da, da – rekao je Bel za BBC.

Dodao je da je prilično optimističan, prenosi Indeks.

I profesor Piter Horbi sa Oksforda rekao je da ovaj trenutak djeluje važno i podstiče oprimizam.

– Osjetio sam olakšanje kada sam vidio rezultate. Ovo je dobar znak i čini mi se kao prekretnica – rekao je Horbi.