Stravično nevrijeme: Poginule tri osobe, uragan nosio krovove, letjelo drveće

Мужчина по фамилии Поликарпов погиб в Арамиле из-за сорвавшейся от урагана крыши. Он вышел, чтобы перепарковать свой автомобиль из-под дерева. Как рассказал екатеринбургскому порталу е1.ру пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в момент, когда крыша здания рухнула, мужчина шел к автомобилю. — Это не фейковая новость, - признал Горелых. - В результате резкого порыва ветра с двухэтажного здания сорвало верхнюю часть покрытия, по стечению обстоятельств именно в эту минуту из здания вышел мужчина, чтобы переставить свою машину от греха подальше. На мужчину упала огромная конструкция. Горелых говорит, что медики скорой, оперативно прибывшие на место трагедии, констатировали смерть мужчины. - На место ЧП выехали сотрудники полиции территориального ОВД. Личность погибшего сыщики установили оперативно, им оказался местный житель 1963 года рождения. В полиции говорят, что по этому факту проводится проверка, по ее итогам представителями МВД и СК будет принято обоснованное решение, — сказал Горелых.

